Braunschweig. Passend zum Schoduvel beschäftigt sich Hirnforscher Martin Korte mit der Frage: Warum wechseln wir beim Karneval die Identität?

Kinder (und Erwachsene ebenso) lieben es, sich an Tagen wie diesen zu verkleiden, eine andere Identität anzunehmen und mit dieser sich auch anders zu verhalten. Für manchen hilft hier der Alkohol, bei anderen reicht schon die rote Clownsnase für erstaunliche Adaptationen im Verhalten und in der Lautstärke der Stimme sowie für Veränderungen in der Persönlichkeitsstruktur.