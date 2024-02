In Dubai erwartet man Wüste und viele Häuser aber bestimmt nicht so wunderschöne Vögel wie diese Hinduracke. Von der Größe und dem Aussehen her ist diese Racke ähnlich unserem Eichelhäher, die wunderschöne Färbung der Federn verrät aber was es für ein Vogel ist. © privat | Karlheinz Reichert, Wolfenbüttel