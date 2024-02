Braunschweig. Der Stadtteil-Umzug startet am Samstag um 14.11 Uhr und führt von der Wolfstraße zum Sportheim. Dort gibt es noch eine Party.

In Hondelage versteht man es, Karneval zu feiern – auf eine etwas kleinere Art als beim Schoduvel gut eine Woche später, aber doch auch mit viel guter Laune, Enthusiasmus, einem Prinzen, Wagen, Fußgruppen – und jeder Menge Kamelle vor allem für die Kinder an der Strecke. „Wir sind definitiv ein familienfreundlicher Karnevalsumzug“, betont Initiator Ralf Parpat, der diesmal als „Radengel“ in den Straßen des Ortes für Sicherheit sorgt. Der Spielmannszug Lebenstedt begleitet das Treiben.