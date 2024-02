Udo Stolte (rechts), Geschäftsführer des christlichen Hilfswerks Shelter Now mit Sitz in Braunschweig, geht in den Ruhestand. Hier hängt er „symbolisch“ seinem Nachfolger, dem 31-jährigen Matthias Stechert, einen traditionellen afghanischen Sommermantel um. © regios24 | Darius Simka