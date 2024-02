Braunschweig. Am Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte bekommen Kinder nun Musiktherapie. Warum ihnen das Projekt neuen Mut schenkt.

Im Musikraum des Kindergartens ist es vollkommen still. Vorne am Klavier sitzt Michael. Er soll die Töne, die Musikpädagogin Tatiana Ladutko spielt, nachsingen. Der Junge ist schüchtern, aber in Anbetracht der Umstände ist das kein Wunder. Um ihn herum stehen mehr als zehn Erwachsene mit im Raum, machen Fotos und schauen ihm zu. Und dann traut er sich ganz leise, mit ihr mitzusingen. Michael ist seit seiner Geburt hörgeschädigt und wäre ohne seine beiden Cochlear-Implantate taub.