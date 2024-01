Braunschweig. Am Braunschweiger Klinikum steigt die Zahl junger Patienten freitagnachmittags sprunghaft an. Medizinisch erklärt sich das nicht.

Der Freitagnachmittag sei exemplarisch. Ab etwa 16 Uhr steige die Zahl der Patienten in der Kinder-Notaufnahme im Städtischen Klinikum Salzdahlumer Straße sprunghaft an, sagt Thomas Bartkiewicz, Ärztlicher Direktor des Großkrankenhauses. Medizinisch erklärbar sei das nicht. Vielmehr werde die Notaufnahme offenbar als Alternative zum niedergelassenen Haus- oder Kinderarzt gesehen. „Wir stellen fest: Wir werden mit Bagatellen und Erwartungshaltungen konfrontiert, die die Mitarbeiter in der Kinder-Notaufnahme an ihre Grenzen bringen.“