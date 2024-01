Braunschweig. Die BZ-Filmpremiere zeigt im Astor den Familienfilm „Eine Million Minuten“ mit Tom Schilling und Karoline Herfurth.

Hauptdarstellerin Karoline Herfurth nennt ihn einen „Familienfilm auf Reisen“. Die Schauspielerin meint, „Eine Million Minuten“ sei ein Manifest für die Liebe – nicht nur für die Liebe eines Paares, sondern auch für die Liebe, die man zu den Menschen im Umfeld und für das Leben selbst empfindet. Wir zeigen die Aussteigergeschichte am heutigen Mittwoch, 31. Januar, im Astor Filmtheater einen Tag vor dem offiziellen Bundesstart. Start ist um 20 Uhr. Tickets gibt es im Kino.

Der Film ist gleichermaßen Drama und Komödie und fußt auf dem 2018 erschienenen Sachbuch „Eine Million Minuten: Wie ich meiner Tochter einen Wunsch erfüllte und wir das Glück fanden“ von Wolf Küper. Dabei geht es um einen Familienvater (gespielt von Tom Schilling), den der anstrengende Spagat zwischen Beruf, Karriere und Familie aufreibt und immer mehr von seiner Frau (Karoline Herfurth) entfernt. Doch schließlich lässt er seine Karriere sausen, um mehr Zeit zu haben, mit seiner Familie die Welt zu erkunden. Regie führte Christopher Doll, der damit seinen ersten Film vorlegt. Der Ehemann von Karoline Herfurth war bislang vor allem als Produzent aktiv.

Familienfilm, Beziehungsdrama, Urlaubsgeschichte

Tom Schilling sagt über den Film: „Eigentlich ist dieses Projekt vieles gleichzeitig: Familienfilm, Beziehungsdrama, Urlaubsgeschichte. Und vielleicht auch ein Lehrstück. Oder zumindest eine Utopie. Aber vor allem ist es eine Geschichte über großen Mut. Denn den braucht es, um eine Entscheidung wie die der Küpers zu treffen.“

Seine Kollegin Karoline Herfurth zählt zu den etablierten Filmgrößen Deutschlands. Sie ist nicht nur als Schauspielerin geschätzt, auch als Regisseurin und Autorin hat sie sich mit Filmen wie zuletzt „Wunderschön“ und „Einfach mal was Schönes“ einen Namen gemacht. Aus ihrem Regiedebüt „SMS für Dich“ entstand kürzlich ein US-Remake mit Priyanka Chopra Jonas in der Hauptrolle und Gesangs-Ikone Céline Dion, die in diesem Film ihr Schauspieldebüt gibt.

Karoline Herfurth spielte bereits in 30 Filmen mit

Im Januar 2023 war Karoline Herfurth mit dem Ernst-Lubitsch-Preis für die Beste komödiantische Leistung im deutschen Film ausgezeichnet, im November folgte die Ehrung mit dem Bambi als Beste nationale Schauspielerin. Die gebürtige Berlinerin war im Alter von 15 Jahren auf dem Schulhof entdeckt worden. Seitdem wirkte sie in mehr als 30 Kinofilmen verschiedenster Genres und in unterschiedlichsten Rollen mit. Darunter das Psychiatriedrama „Vincent will Meer“ (2010, Regie: Ralf Huettner) und „Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders“ (2006, Regie: Tom Tykwer).

