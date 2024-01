Braunschweig. Von der Kunst, in schwierigen Zeiten den Kopf oben zu behalten und optimistisch in die Zukunft zu schauen.

Wenn Sie auf Ihr Leben schauen, werden Ihnen Zeiten einfallen – vielleicht sind gerade solche oder Sie haben sie früher erlebt – in denen Krisen Ihr gewohntes Leben so durcheinandergerüttelt haben, dass Sie gar nicht mehr wussten, wie das gehen soll, wie Sie das schaffen sollen oder was werden soll. In meinem Leben gab es diese Zeiten und wenn ich zurückblicke, frage ich mich wirklich, wie ich durch diese gekommen bin.