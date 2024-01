Braunschweig. Der Tag der Informatik an der TU Braunschweig hat gezeigt, was Informatik alles kann. Die Schüler durften sich ausprobieren.

Was hat Jumpstyle mit Informatik zu tun? Die TU Braunschweig hat bewiesen: eine ganze Menge. Die Technische Universität Braunschweig hatte am Montag 380 Schülerinnen und Schüler aus elf Berufsschulen und Gymnasien der Region im Informatikzentrum an der Mühlenpfordtstraße zu Besuch. Bei Mini-Vorlesungen, interaktiven Experimenten oder Ständen zeigten die Institute, dass die Informatik mehr ist, als schlichte Zahlen auf dem Monitor.