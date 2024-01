Braunschweig. Am Altewiekring ist es am Donnerstagabend zu dem Vorfall gekommen. Der mutmaßliche Täter ist flüchtig. Was dazu bekannt ist.

An einer Bushaltestellte am Altewiekring hat ein unbekannter Mann am Donnerstagabend ein Kinderspielzeug zerstört und eine Frau mit einem Messer bedroht. Eine 24-jährige Braunschweigerin befand sich laut Polizei dort mit ihrem Sohn und wartete. Der Junge spielte derweil mit einer Spielzeugarmbrust. Plötzlich schlug der unbekannte Mann dem Jungen die Armbrust aus der Hand und trat anschließend auf das Spielzeug. Dabei ging es kaputt. Als die Mutter den Mann darauf ansprach, zog er ein Messer. Anschließend flüchtete er in Richtung der Kastanienallee. Trotz einer sofortigen Fahndung mehrerer Funkstreifen, wurde der Mann nicht mehr angetroffen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Mutter und Kind wurden nicht verletzt.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: etwa. 60 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, Lederjacke, kariertes Hemd, Cowboystiefel. Hinweise: (0531) 4763515.

red