Braunschweig. Die Staffordshire Hündin aus dem Braunschweiger Tierheim sucht einen erfahrenen Hundebesitzer. Auch dominante Rüden mag sie gern.

Staffordshire Hündin Bella wurde durch das Veterinäramt sichergestellt und in das Braunschweiger Tierheim gebracht.

Bella, so schreibt das Tierheim, ist eine aufgeschlossene und umgängliche Hündin. Grundsätzlich begegnet sie jedem Menschen erst einmal freundlich. Die Hündin liebt Apportierspiele und ausgiebige Spaziergänge. Leider versteht sich Bella kaum mit ihren Artgenossen, es gibt jedoch einige Rüden, die sie akzeptiert und mit denen sie dann auch ausgiebig spielt.

Braunschweiger Hündin Bella verträgt sich mit Macho-Rüden

Bella reagiert jedoch teilweise sehr aufgeregt auf andere Hunde bei Spaziergängen und sie kann dann sehr aus der Haut fahren. An der Erziehung dieser selbstbewussten Hündin müssen die neuen Besitzer noch intensiv arbeiten. Wenn das andere Ende der Leine nicht konsequent ist, zieht Bella stark an der Leine. Sie hinterfragt gerne, ob sie ein Kommando auch wirklich ausführen soll. Hat sie einen Menschen erst einmal akzeptiert, kann sie sich sehr vorbildlich benehmen.

Wir suchen erfahrene Hundehalter für die 5-jährige Hündin. Sie sollten genauso viel Spaß an Bewegung haben wie Bella und sich souverän gegenüber der Hündin durchsetzen können. Es sollten keine Kleinkinder und Katzen im selben Haushalt leben. Bella könnte sich ihr zu Hause mit einem souveränen, selbstbewussten und möglichst großwüchsigen Rüden teilen. Denn diesen Typ Rüden mag sie am liebsten und mit einem Macho an ihrer Seite hat sie viel Spaß und liebt ausgiebiges toben.

Kontakt zum Tierheim Braunschweig

Wer Interesse an Diabolo hat und als neuer Halter geeignet ist, kann sich im Tierheim am Biberweg melden: Telefon (0531) 500007, montags, dienstags und freitags 13 bis 16 Uhr, donnerstags 13 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr. Infos: www.tierschutz-braunschweig.de

red