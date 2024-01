Braunschweig. Beim vorgezogenen Gedenktag der Shoa-Opfer warnte Braunschweigs Oberbürgermeister vor wiedererstarkenden Rechtsextremisten.

Über ein dutzend Kränze sind es gewesen, die Braunschweigerinnen und Braunschweiger am Gedenktag für die Opfer des Holocausts (auch Shoa genannt) am Freitag an der Gedenkstätte Schillstraße niedergelegt haben. Nicht nur von Vertretern zahlreicher Parteien, Gewerkschaften, Vereinen und Institutionen, auch von Privatpersonen wurden Kränze abgelegt. Auch Schulklassen waren zur Gedenkfeier gekommen, an der etwa 100 Menschen teilnahmen.