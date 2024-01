Braunschweig. Was macht den christlichen Glauben aus? Im Februar startet im Las-Casas-Haus wieder ein Glaubenskurs unter dem Motto „Suchen & Fragen“.

Was trägt mich? Was hat mir bisher Kraft gegeben? Woran glaube ich? – Um diese und ähnliche Fragen wird es beim neuen Glaubenskurs der Dominikaner in Braunschweig gehen. Der Kurs beginnt am Donnerstag, 8. Februar, um 19.30 Uhr und findet im Las-Casas-Haus, Brucknerstraße 6, statt. Geplant sind von Februar bis März insgesamt sieben Abende sowie ein ganzer Samstag.