Braunschweig. Nach einer Covid-Erkrankung kann das Fatigue-Syndrom – auch bei jungen Menschen –zu einem kompletten Ausfall der Belastbarkeit führen.

Bedingt durch den momentan relativ hohen Krankenstand wird viel über die höher gewordene Stressbelastung am Arbeitsplatz diskutiert, denn sicher werden gerade die, die Arbeiten ausführen, besonders durch den Fachkräftemangel beansprucht. Nicht vergessen darf man dabei aber auch, dass wir immer noch in der Wintersaison der Lungeninfektionskrankheiten sind. Und zu denen gehört, neben den altbekannten Grippe- und Erkältungsviren, ja das immer noch relativ neue Coronavirus, welches sich auch bis heute noch aufaddiert zum alten Virenzoo, der jedes Jahr wieder unsere Nasen- und Rachenräume als Eintrittspforte in unseren Körper nutzt.