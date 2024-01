Braunschweig. Das musikalische Spektakel steigt in diesem Jahr erstmals schon im März. Die Veranstalter haben Großes vor mit dem Soundsystem.

„Ein Cocktail aus Adrenalin, Leidenschaft, Emotionen und dem besten Publikum der Welt, der einfach high macht“, schwärmt die Braunschweiger Sängerin Maike Jacobs. Kollege Lars „Louie“ Bottmer formuliert es so: „Mit Pop meets Classic verbinde ich die fetteste Show der Stadt in der geilsten Heimatstadt der Welt.“ Das ambitionierte Crossover-Konzert geht 2024 in die 16. Runde. In diesem Jahr liegt der Termin in der Volkswagen Halle besonders früh: PmC steigt bereits am 23. März – und damit zum ersten Mal seit der Premiere nicht im April.