Braunschweig. Die nächste BZ-Filmpremiere im Astor Braunschweig zeigt eine Familie auf Selbstfindungstrip. Mit Karoline Herfurth und Tom Schilling.

Was ist wirklich wichtig im Leben? Setzen wir die richtigen Prioritäten? Oder verschwenden wir unsere Energie an Nebensächlichkeiten? Diese Fragen stellen sich Vera (Karoline Herfurth) und Wolf Küper (Tom Schilling), als ihre Ehe aus den Fugen zu geraten droht und zu allem Überfluss bei Tochter Nina eine Entwicklungsverzögerung diagnostiziert wird. Wie die Familie die Herausforderung angeht, zeigt das moderne deutsche Kinomärchen „Eine Million Minuten“, das wir als BZ-Filmpremiere am Mittwoch, 31. Januar, im Astor-Filmtheater zeigen – einen Tag vor dem offiziellen Bundesstart. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets gibt es im Kino.

Zum Inhalt: Es sieht wie ein Traumleben aus – eine schöne Wohnung in Berlin, er macht als Biodiversitätsforscher Karriere bei der UN, sie hat neben Haushalt und Kindern noch einen Job als Bauingenieurin mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Doch bei genauerem Hinsehen sieht es ganz anders aus: Die Ehe kriselt, und beide sind, wie die meisten Paare, in dem unglücklichen Dilemma, beim Jonglieren des Alltags das Gefühl zu haben, dem Leben vorn und hinten nicht mehr gerecht zu werden.

Knapp zwei Jahre für die Suche nach dem Glück

Als bei Nina die Entwicklungsverzögerung diagnostiziert wird, ist Wolf und Vera klar, dass sich spätestens nun etwas grundlegend ändern muss. Eines Abends beim Zubettgehen sagt Nina: „Papa, ich wünschte, wir hätten eine Million Minuten. Nur für die ganz schönen Sachen!“

Der Wunsch trifft den Vater mitten ins Herz, und auf einmal wird ihm klar, dass es viel wichtiger ist, wie es Nina, Vera und Simon geht, und jede gemeinsame Minute wertvoller ist als eine glänzende Karriere. Eine Million Minuten, 694 Tage, knapp zwei Jahre. Los geht’s! Erst nach Thailand, dann weiter nach Island. Die Küpers machen sich auf die Suche nach einem neuen, einem anderen Lebensmodell und stellen dabei jeden Tag aufs Neue fest: Wir haben jede Minute nur einmal.

„Noch immer liegt die Arbeitslast bei den Frauen“

Schauspielerin Ulrike Kriener spielt im Film die Oma. Sie sagt: „Die Geschichte ist unglaublich modern und aktuell. Wir kriegen ja in unserer Gesellschaft mit, wie sich Arbeitsprozesse verändern und immer mehr Menschen auffällt, wie wenig Zeit neben dem Beruf für Familienarbeit übrig bleibt.“ Was die Verteilung der Verantwortung und Pflichten angehe, liege trotz aller Bemühungen sowohl ihrer als auch der jüngeren Generationen bis heute alle Last bei den Frauen. „Immerhin ist, wie nun auch unser Film zeigt, inzwischen ein anderes Bewusstsein dafür da. Das ist bei wichtigen, schmerzhaften Veränderungen ja oft zumindest der erste Schritt.“