Braunschweig. Auf 50 Parkplätzen am Rande der Fußgängerzone darf kostenlos geparkt werden. Doch nun wird geprüft, ob das so bleiben soll.

Eigentlich glaubte man: Kostenlose Parkplätze in Braunschweigs Innenstadt gibt es keine mehr. Doch das stimmt nicht. Am Rande der Fußgängerzone findet man 50 Parkplätze, auf denen das Abstellen kostenlos ist. Wenn auch nur für eine Stunde. Ob das so bleibt, ist allerdings fraglich geworden.