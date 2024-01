Braunschweig. Der Verkehr in Höhe Fasanenstraße wird wohl bis Dienstag in nördliche Richtung nur einspurig fahren. Sechs Häuser waren zeitweise ohne Wasser.

Der Verkehr auf Teilen des Altewiekrings in Richtung Hagenring muss voraussichtlich bis Dienstag einspurig geführt werden. Das teilt BS Energy mit. Grund dafür sind Arbeiten an einer defekten Wasserleitung auf Höhe der Fasanenstraße.

Am Samstagnachmittag sei es zu einem Schaden an einer Trinkwasserversorgungsleitung gekommen, weshalb insgesamt sechs Hausanschlüsse für einige Stunden von der Versorgung getrennt werden mussten. Die Mitarbeitenden von BS Netz würden mit Hochdruck an der Beseitigung des Rohrbruchs arbeiten.

red