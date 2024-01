Braunschweig. Personalmangel: Nicht alle Kinder können vor der Einschulung untersucht werden. Die Stadtverwaltung sucht mit Hochdruck Personal.

Auch in diesem Jahr erhalten die meisten Eltern, deren Kinder 2024 schulpflichtig werden, eine Aufforderung zur Schuleingangsuntersuchung. Allerdings kündigt die Stadtverwaltung an: Aufgrund von zu wenig Personal beim Kinder- und Jugendärztlichen Dienst (KJÄD) im Gesundheitsamt sei es in diesem Schuljahr nicht möglich, allen eine Schuleingangsuntersuchung anzubieten.

„Die betroffenen Schulen wurden durch den KJÄD informiert“, heißt es in der Pressemitteilung. „Es ist mit den Schulleitungen vereinbart, dass sie einzelne Kinder melden können, für die eine Untersuchung unabdingbar erscheint.“ So sollen möglichst alle Jungen und Mädchen mit bereits bekanntem, wahrscheinlichem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf untersucht werden – unabhängig davon, welche Schule sie besuchen werden. Grundsätzlich gilt aber: Kinder können auch ohne Schuleingangsuntersuchung eingeschult werden.

Stadtverwaltung bemüht sich mit Hochdruck, Personal zu finden

Durch hohes persönliches Engagement, Erweiterung des Untersuchungszeitraumes sowie Aufschub von Präventionsaufgaben und Informationsveranstaltungen konnte das Gesundheitsamt bislang die Durchführung weitgehend aller Schuluntersuchungen sicherstellen, teilt die Stadtverwaltung weiter mit. Ausnahmen hätten die von der Covid-19-Pandemie betroffenen Untersuchungsjahrgänge gebildet. „Die Verwaltung bemüht sich mit Hochdruck, freie Stellen und Vakanzen im KJÄD wieder zu besetzen.“

Bei der Schuleingangsuntersuchung werden Kinder hinsichtlich ihres Entwicklungs- und Gesundheitszustands ärztlich untersucht. Es geht darum, schulrelevante Stärken und Schwächen des Kindes zu ermitteln. Eltern werden beraten und gegebenenfalls werden ihnen Fördermaßnahmen für ihr Kind empfohlen.

red

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: