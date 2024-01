Braunschweig. Filmemacherin Isa Willinger hat dreieinhalb Jahre recherchiert. Nun präsentiert sie im Astor ihre aufrüttelnden Ergebnisse.

„Es gibt 500-mal mehr Plastikpartikel in den Meeren als Sterne in unserer Galaxis.“ Dokumentarfilmerin Isa Willinger steigt mit einer schockierenden Botschaft in ihren Film „Plastic Fantastic“ ein. Sie schont ihre Zuschauer nicht, zeigt Müllbilder des Schreckens. Ihr Fazit nach dreieinhalb Jahren Recherche auf der ganzen Welt: „Inmitten dieser rasant wachsenden Krise um Müll und Mikroplastik setzen die Giganten der Kunststoffindustrie ihre Produktion unbeirrt fort. Und das, obwohl ein Recycling von Kunststoffen kaum funktioniert.“