Braunschweig. Seit 2020 dreht es sich beim Wettbewerb nicht mehr um Modellmaße und Bikini-Posen. Kowollik steht für das Thema freie Sexualität ein.

In ihrem Viertel ist sie sprichwörtlich bekannt wie ein „bunter Hund“. Wenn sie mit ihren roten Haaren und in farbenfroher Kleidung sowie ihrer Puggle-Hündin durch Winterhude zieht, fällt sie auf. Die gebürtige Braunschweigerin Mignon Kowollik, die vor ein paar Jahren nach Hamburg gezogen ist, führt einen extravaganten Lebensstil. Sei es die Teilnahme an TV-Formaten wie der „Bachelor“ im Jahr 2013 oder als Repräsentantin eines Seitensprung-Portals – die 42-Jährige liebt die Andersartigkeit und steht dafür ein. Derzeit verfolgt sie ein großes Ziel: am 24. Februar möchte sie bei der Wahl im Europapark Rust den Titel Miss Germany 2024 holen.