Braunschweig. Mehr als 5.000 Menschen hatten die Petition für den Erhalt der Kita unterzeichnet. Doch deren Betreiber rudert jetzt zurück.

Für große Irritation hat am Donnerstag die Stellungnahme des Betreibers der „Kita Morgenstern“ im Rathaus gesorgt. Klaus-Peter Ploppa erklärte im Jugendhilfeausschuss, die Kita in Kralenriede sei nicht in ihrer Existenz bedroht: „Die Plätze sind nicht gefährdet.“ Es gebe zwar Unstimmigkeiten mit den Eigentümern der Immobilie über die Höhe der Miete, das aber wäre „durch finanzielle Dinge zu lösen“. Man werde alles tun, um eine gütliche Einigung zu erreichen, versicherte Ploppa.