Braunschweig. Am Freitagmittag fahren auf der Autobahn bei Braunschweig drei Autos aufeinander auf. Der Verkehr rollt größtenteils wieder.

In Braunschweig hat es am Freitagmittag auf der Autobahn 391 in Richtung Salzgitter gekracht. Zwischen den Anschlussstellen Lehndorf und Weststadt gab es zwischen drei Autos einen Auffahrunfall. Das berichtet die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung. Gegen 11.46 Uhr wurden die Rettungskräfte informiert.

Unfall auf der A391 bei Braunschweig - Verkehrsteilnehmer müssen mit Verzögerungen rechnen

Eine Person wurde leicht verletzt. Infolge des Unfalls fing ein Fahrzeug an, zu brennen. Für den Feuerwehreinsatz wurde die Autobahn zeitweise voll gesperrt. In Richtung Gifhorn rollt der Verkehr wieder. Geduld mitbringen sollten Reisende in Richtung Salzgitter - dort wird der Verkehr über den Standstreifen geleitet. Wann die Fahrbahn wieder komplett frei wird, kann die Polizei noch nicht absehen. Zunächst müssen die beschädigten Autos abgeschleppt werden und die Unfallstelle freigegeben werden.

