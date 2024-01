Braunschweig. Radfahrer fordern mehr Sicherheit auf Radwegen, wenn Nässe überfriert. Politik und Stadtverwaltung sollen nach Lösungen suchen.

Wie kam Braunschweig eigentlich durch die Glatteis-Tage in der vergangenen Woche? Gut! Möchte man meinen. Braunschweigs Radfahrer sind ganz anderer Meinung. In Leserbriefen, aber auch in Klagen bei den Mobilitätsverbänden werden Änderungen verlangt. Die sollen nun auch tatsächlich kommen.