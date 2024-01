Braunschweig. Am 23. Februar werfen hundert Tüftlerinnen und Tüftler ihren Hut in den Ring. Besuch bei einem Suchmaschinenprojekt in der Gaußschule.

Verfluchter Vorführeffekt! Das Rädchen auf dem an die Wand projizierten Laptop-Bildschirm dreht sich. Und dreht sich. Und dreht sich. Alexander Ahlers streift sich durchs Haar. „Das müsste eigentlich…“ Dann lächelt er. „Ach so, jetzt durchsucht er natürlich alle tausend Dokumente. Das kann dauern.“ Doch nur eine Minute später findet der 18-jährige Braunschweiger, der gerne „Alex“ genannt wird, einen Weg, die nervend lange Suche zu beenden und das vorzuführen, worum es ihm geht: das zackige Durchsuchen von ausgewählten, auf der digitalen Schul-Plattform Iserv hochgeladenen Dokumente nach Schlagworten.