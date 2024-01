Braunschweig. Shisha-Bar wird zum Restaurant: Betreiber Zeki Bicici über Braunschweigs Neueröffnung „Zøes“ und die Herausforderungen

Zeki Bicici schwebt schon seit Jahren die Idee im Kopf, in Braunschweig ein Restaurant mit samstäglichen Clubbetrieb zu eröffnen. Für diese Idee schloss er im September 2023 seine Shisha-Bar „Face“ in der Langen Straße 64. Vier Monate und etliche Renovierungsarbeiten später soll dort demnächst das „Zøes“ eröffnen. Demnächst deshalb, weil es Bicici derzeit noch an Personal mangelt – sowohl im Service als auch in der Küche.