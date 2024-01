Braunschweig. Von süß bis herzhaft, von Asien bis Amerika: Im Millennium-Event-Center wird es wieder kulinarisch. Erfahren Sie hier, wann es losgeht.

Wenn es draußen kalt und ungemütlich ist, steigt die Lust auf leckeres Essen im Warmen. Eine große Auswahl bietet an diesem Wochenende das Indoor-Street-Food-Festival im Millennium-Event-Center.

Für jeden Geschmack etwas dabei

Von Freitag bis Sonntag stehen die etwa 35 Trucks und Stände aus Deutschland, Österreich und Holland in der Veranstaltungshalle am Madamenweg. Ein edler Wagyu-Burger, mexikanische Tacos, afrikanisches Fufu oder ein riesiges Softeis – Veranstalter Lukas Bock verspricht eine vielfältige Auswahl an verschiedenen Gerichten und Getränken. Auch Vegetarier und Veganer sollen auf ihre Kosten kommen.

Das gab es beim Indoor-Street-Food-Festival 2020. © FMN | Peter Sierigk

Nicht nur in den Magen, sondern auch auf die Ohren gibt es an dem Wochenende. Martin Kroner, Paul Präkelt und Robin Kap treten auf der Bühne des Event-Centers auf. Die jungen Besucher können sich auf einer Hüpfburg austoben. Am Sonntag lässt Ollis lustige Puppenbude für die Kinder die Puppen tanzen.

Impressionen aus dem Jahr 2020. © FMN | Peter Sierigk

Die Öffnungszeiten sind Freitag 15 bis 22 Uhr, Samstag 11 bis 22 Uhr und Sonntag 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene und Kinder ab 14 Jahren drei Euro.

