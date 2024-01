Braunschweig. Viele Grundschüler und ihre Eltern müssen sich bald für eine weiterführende Schule entscheiden. Wir stellen alle in Kurzporträts vor.

Für knapp 2.000 Kinder in Braunschweig nähert sich die Grundschulzeit langsam dem Ende. Die Frage steht an: Welche Schule soll es danach sein? Unsere Redaktion stellt alle Schulen aller Schulformen in kurzen Porträts vor, sowohl die öffentlichen Schulen als auch die in privater Trägerschaft.