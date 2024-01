Braunschweig. Am Montagabend wurde die Frau aus Saarbrücken beim Einsteigen in einen Bus angerempelt. Dann war das Portemonnaie weg.

Vor dem Braunschweiger Hauptbahnhof ist am Montagabend eine Frau Opfer eines Diebstahls geworden. Die 57-Jährige aus Saarbrücken stieg um kurz nach 20 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz in einen Bus der Linie 419 ein. Nach Polizeiangaben wurde sie dabei von einer unbekannten Frau angerempelt.

Später stellte die Saarbrückenerin fest, dass ihre Geldbörse aus ihrer Hosentasche verschwunden war. Sie zeigte den Taschendiebstahl bei der Polizei an. Die Geldbörse wurde am Mittwochmorgen von einem Mann in der Innenstadt aufgefunden. Er brachte das Portemonnaie zur Polizei brachte, dort wurde festgestellt, dass sämtliches Bargeld daraus entwendet wurde.

Diebstahl einer Geldbörse in Braunschweig: Das sind die möglichen Täter

Die Frau aus dem Bus wird laut Polizei wie folgt beschrieben: Sie sei etwa 165 Zentimeter groß, zwischen 20 und 30 Jahre alt. Bekleidet war sie mit einer beigen Daunenjacke und einer hellen Mütze. Außerdem wurde sie von zwei Männern begleitet, die ebenfalls zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen seien und dunkle Haare und Bärte hätten. Beide waren dunkel gekleidet.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den genannten Personen geben können. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Mitte unter 0531-476 3115.

red