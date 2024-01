Braunschweig. Ursprünglich sollte der ICE 1944 am Mittwochmorgen in Braunschweig halten. Doch der Zug rauscht stattdessen nach Hannover.

Dass ein ICE nicht hält, ist öfter eine Schlagzeile gewesen, die wir in Wolfsburg verortet haben. Doch dieses Mal trifft es Braunschweig. Fahrgäste wollten am Mittwoch um 8.47 Uhr den ICE 1944, der in Richtung Frankfurt (Main) fährt, in der Löwenstadt verlassen. Doch kurz vor der Toren Braunschweigs die böse Überraschung: Der Halt in Braunschweig entfällt. Mehrere Fahrgäste hatten sich schon an den Türen positioniert.

Einer der betroffenen Zugfahrer war Rechtsanwalt Kay Blechschmidt. Er reiste aus Berlin an zu einer Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Braunschweig. „Ich hatte zeitlich mich so eingerichtet, dass ich bequem zum Gerichtstermin in Braunschweig angekommen wäre. In Magdeburg hat das Zugpersonal aber nichts gesagt. Erst kurz vor Braunschweig gab es die Info, dass der Zug nicht halten wird, angeblich wegen einer Baustelle. Das hätte der Leitstand kurzfristig mitgeteilt. Bei mir im Abteil standen bestimmt zehn Leute an der Tür, die in Braunschweig aussteigen wollten. Ich musste dann mit der Regionalbahn von Hannover nach Braunschweig zurück und kam so zu spät zum Gerichtstermin.“

Grund für den spontanen Wegfall des Haltes in Braunschweig: Oberleitungsarbeiten

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, sind Oberleitungsarbeiten für den spontanen Ausfall verantwortlich. „Die meisten IC-Züge von Dresden–Leipzig–Hannover–Köln–Stuttgart fahren nur abschnittsweise zwischen Dresden und Magdeburg und Hannover und Stuttgart. Der Halt in Braunschweig entfällt“, teilt eine Sprecherin mit. Die Fahrgäste des betroffenen ICEs seien ihren Angaben zufolge jedoch zuvor im DB Navigator und auf der Webseite der Bahn auf den Halteausfall aufmerksam gemacht worden.

