Braunschweig. Endspurt: In zwei Wochen heißt es für sieben Braunschweiger Langzeitarbeitslose „Vorhang auf“. Sie stehen zum ersten Mal auf der Bühne.

So langam macht sich Lampenfieber breit. „Lieber noch nicht daran denken“, sagt Jens lachend über seinen Auftritt in der Brunsviga am Mittwoch, 31. Januar, 18.30 Uhr. Wie Steffen, Judith, Iris, Hannah, Stefan und Katrin nimmt der 57-Jährige an einem Projekt teil, das weit mehr ist, als die übliche Wiedereingliederung mit Bewerbungstraining und Praktikum. Sie können in einem Theaterprojekt neue Seiten an sich entdecken, über sich selbst hinauswachsen. Und das Vorurteil widerlegen, Langzeitarbeitslose können nichts und wollen nicht. Der Name des Projekts: „Work:Art“.