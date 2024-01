Braunschweig. Nach 44 Jahren ist Schluss: Der Braunschweiger „Guten Morgen Buchladen“ im Univiertel schließt. Das sind die Gründe und die Geschichte.

„Guten Morgen, Buchladen“ – seit vielen Jahren begrüßt Sabine Klauke so die kleine Buchhandlung im Bültenweg 87. Dieses Ritual wird bald enden. Denn der „Guten Morgen Buchladen“ ist seit dem 23. Dezember 2023 geschlossen. Den Januar nutzen Klauke und ihre Kolleginnen Antje Gärtner-Gnaß, Astrid Buchholz und Katrin Teubner, um das Geschäft leerzuräumen. Mit der Schlüsselübergabe am 31. Januar endet dann eine Ära. Eine Ära, die vor 44 Jahren als kleine links-alternative Buchhandlung ursprünglich in der Geysostraße startete.