Braunschweig. Am Sonntag hat ein Unbekannter in der Wilhelmstraße versucht, einer 28-Jährigen ihr Handy zu stehlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am frühen Sonntagabend hat ein unbekannter Täter in einem Durchgang in der Wilhelmstraße versucht, eine 28-jährige Braunschweigerin zu überfallen. Das Opfer hat laut einer Pressemitteilung der Polizei auf dem Weg nach Hause telefoniert, als der Täter von hinten an ihr zog und ihr sagte, er habe eine Waffe und wolle ihr Handy haben. Der Unbekannte versuchte außerdem, sie festzuhalten.

Eine Autofahrerin und ein Radfahrer kommen der Braunschweigerin zur Hilfe

Die 28-Jährige konnte sich befreien und lief auf die Wilhelmstraße, der Täter folgte ihr. Auf der Straße kam es zum Gerangel und beide stürzten zu Boden. Eine Autofahrerin kam der Braunschweigerin unter lautem Hupen zur Hilfe. Der Angreifer ließ von der Frau ab und flüchtete nach einem kurzen Gerangel mit einem Fahrradfahrer, der ebenfalls auf die Situation aufmerksam wurde, in Richtung Hagenmarkt. Die Polizei konnte den Täter bisher nicht ausfindig machen.

Die 28-Jährige wurde bei dem Überfall nur leicht am Arm verletzt. Der Täter soll laut Beschreibung ungefähr 1,70 Meter groß, 30 bis 35 Jahre alt, dunkel gekleidet, mit einer OP-Maske und Kapuze gewesen sein sowie markante blaue Augen haben. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen versuchtem Raub ein und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0531) 4762516 entgegen.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red