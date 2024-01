Die Vögel haben bei der Kälte einen genialen Schutz, sie plustern ihr Federkleid auf, so das sie viel größer erscheinen. Rotkehlchen haben es am Futterplatz nicht leicht um an Nahrung zu kommen. Meisen und der Kleiber vertreiben sie immer. Mit einem Trick habe ich sie an mich gewöhnt .Meine Stimme und die Ultimative Nähe von nur 2 Metern zu ihren Futterplatz ist für die anderen Vögel zu nah, so können sie in Ruhe fressen. © privat | Hans-W.Schrader, Vechelde