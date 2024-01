Braunschweig. Eine Frau aus dem Östlichen Ringgebiet wird seit Freitagmorgen vermisst. Polizei und Rettungskräfte konnten sie bislang nicht finden.

Seit Freitagmorgen wird eine 70-jährige Frau aus dem Östlichen Ringgebiet in Braunschweig vermisst. Nach Angaben der Polizei sahen Bürger sie letztmalig am Mittwochabend in ihrem häuslichen Umfeld in der Ziethenstraße. Die Frau trägt vermutlich einen grauen Pullover und eine Jeans. Außerdem trägt sie offene Schuhe und keine Jacke. Sie hat schulterlange grau-braune Haare und ist etwa 1,65 Meter groß und von hagerer Gestalt, beschreibt die Polizei sie.

Die Polizei hat bei der Suche dieser 70-jährigen Braunschweigerin die Öffentlichkeit eingeschaltet. © FMN | Polizei Braunschweig

Wälder und Parkanlagen in Braunschweig durchsucht

Eine Absuche der nahegelegenen Parkanlagen sowie der Oker und der Wälder in Riddagshausen führten bislang nicht zum Auffinden der Frau. Bei der Suche sind Rettungsdienste, die Feuerwehr, eine Drohne und ein Mantrailer-Hund beteiligt. Da nicht auszuschließen ist, dass sich die Dame aufgrund eines Krankheitsbildes in hilfloser Lage befindet, bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Zeugen, die die Vermisste gesehen haben, werden gebeten, umgehend die Polizei zu informieren. Hinweise über Notruf oder an den Kriminaldauerdienst unter (0531) 4762516.

red