Braunschweig. Im Westand am Westbahnhof traten die Ska-Legenden von The Busters auf. Die Band und Braunschweig haben eine besondere Verbindung.

So ein Konzert ist ja so eine Sache. Es gibt Künstler, die auf die Bühne gehen, Dienst nach Vorschrift machen, etwas unmotiviert „Ihr Leute in Stadt XY, ihr seid die Besten“ ins Mikrofon murmeln und dann nach 90 Minuten wieder gehen. Ein Vorwurf, den man der Ska-Band The Busters wahrlich nicht machen kann. Die Formation aus dem baden-württembergischen Wiesloch trat am Freitagabend im Braunschweiger Westand auf. Das Konzert der „More Love!“-Tour wurde zum Feuerwerk, wie schon ihr Auftritt vor kaum einem Jahr beim Lammer Open Air.