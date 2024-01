Braunschweig. Eisglätte in Braunschweig führte zu vermehrten Rettungseinsätzen und einem Mehraufkommen in den Notaufnahmen.

Eine unerwartete Wetterlage verwandelte am Donnerstagnachmittag Braunschweigs Straßen und Gehwege in spiegelglatte Rutschbahnen. Die plötzliche Glätte überraschte Fußgänger, Fahrradfahrer und Autofahrer, was zu zahlreichen Unfällen führte.