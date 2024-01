Braunschweig. Das gebührenpflichtige Parken innerhalb der Okerumflut wird jetzt in einem zweiten Schritt weiter ausgeweitet.

Im September vergangenen Jahres hatte die Stadtverwaltung das gebührenpflichtige Parken innerhalb der Okerumflut bereits in einem ersten Schritt ausgeweitet: südlich von Celler Straße und Fallersleber Straße sowie auf der Ostseite der Wilhelmstraße. Jetzt folgt der zweite Schritt: Auch im Bereich nördlich von Celler Straße, Lange Straße und Fallersleber Straße muss ab dem 1. Februar bezahlt werden. Zuvor werden Anwohner und andere Nutzer der dortigen Parkplätze per Flyer in ihren Briefkästen oder an ihren Fahrzeugen informiert, kündigt die Stadt an.