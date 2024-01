Braunschweig. Ein Rückblick: 1955 eröffnete Neckermann ein Kaufhaus und riss es später wieder ab. Dann folgte ein neuer Bau und Karstadt stieg ein.

Die überraschende Entwicklung zur neuen Nutzung des leerstehenden Karstadt-Gebäudes am Gewandhaus – Umbau zum „Haus der Musik“ mit Städtischer Musikschule und Konzertsaal – regt dazu an, einen Blick zurückzuwerfen. Wo heute das architektonisch durchaus umstrittene Ex-Warenhaus viel Raum einnimmt, war einst die typische kleinteilige Bauweise der historischen Innenstadt zu finden. Etliche Häuser aus dem späten 19. Jahrhundert mussten weichen, als der Versandhändler Neckermann 1955 ein Kaufhaus errichtet hat – zwischen Poststraße, Brabandtstraße und Jakobstraße sowie in Nachbarschaft zum Gewandhaus mit der Renaissance-Fassade.