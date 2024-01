Braunschweig. Der Festnetz-Anschluss ist tot, die Kosten laufen weiter: In Broitzem sind etliche Menschen betroffen. Was sagt das Unternehmen?

Die ältere Dame ist verzweifelt: Seit Monaten ist ihr Festnetz-Anschluss kaputt. Ihre Tochter hat etliche Male bei der Telekom nachgefragt. Die Leitung sei in Ordnung, es müsse am Apparat liegen, hatte es anfangs geheißen. Das war im September. Doch am Apparat lag es nicht. Die Leitung ist defekt – und sie ist es noch immer. Die 83-Jährige ist nicht die einzige Betroffene: Recherchen unserer Redaktion ergeben, dass bei vielen älteren Menschen im Stadtteil Broitzem seit längerem das Telefon nicht funktioniert.