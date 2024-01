Braunschweig. Interessierte können sich jetzt anmelden. Es geht um Wege zum klimaneutralen Leben. Was lässt sich im Alltag umsetzen?

Jede und jeder Einzelne kann Beiträge zum Klimaschutz leisten. Aber reicht das für ein klimaneutrales Leben? Kann dieses überhaupt in naher Zukunft funktionieren? Welche Maßnahmen sind wirksam und welche passen zur aktuellen Lebenssituation?

Das Projekt KliX³ führt in Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt und der Universität Freiburg die erste bundesweite Langzeitstudie zur CO 2 -Bilanz privater Haushalte durch. Erforscht wird, wie klimaneutrales Leben gelingen kann, welche Klimaschutzmaßnahmen typischerweise umgesetzt werden, welche Hindernisse und Erfolge sich in der Alltagspraxis zeigen.

Auftaktveranstaltung in Braunschweig am 5. Februar

Braunschweig ist als eine von zehn Pilotkommunen beteiligt. Die Stadtverwaltung ruft jetzt die Braunschweigerinnen und Braunschweiger zur Teilnahme an der Studie auf. Die Teilnehmenden erwartet ein Online-Werkzeugkasten zur Erstellung eines persönlichen Klimaplans, ein Leitfaden „Wege zum klimaneutralen Leben“ und ein dreiteiliger Onlinekurs mit viel Platz für Erfahrungsaustausch. „Einmal pro Jahr ermitteln die Teilnehmenden den eigenen CO₂-Fußabdruck mit dem Rechner des Umweltbundesamtes“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Auftaktveranstaltung zum Projekt findet am Montag, 5. Februar um 17 Uhr statt – der genaue Ort wird den Teilnehmenden nach der Anmeldung unter www.klix3.de/veranstaltung/auftakt-in-braunschweig mitgeteilt. Die ersten Online-Angebote finden ab März statt. Die Teilnahme am Projekt ist kostenfrei. Alle weiteren Informationen sind zu finden unter www.braunschweig.de/klix3 und www.klix3.de.

Teilnehmende können jährlich ihre CO₂-Emissionen bilanzieren

KliX³ wird durch die Nationale Klimaschutzinitiative aus Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. KliX³ baut erstmalig ein bundesweites CO₂-Rechner-Panel auf, bei dem Teilnehmende ihre CO₂-Emissionen jährlich bilanzieren und damit ihre Erfolge im Klimaschutz über die Zeit im Blick behalten. Initiiert wurde KliX³ vom Verein „3 fürs Klima“ und von KlimAktiv. Assoziierte Partner von KliX³ sind das Umweltbundesamt, die Universität Freiburg und das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.

Inhaltliche Grundlage ist der vom Verein „3 fürs Klima“ entwickelte „Dreiklang fürs Klima“ mit diesen Elementen: 1. CO₂-Bilanz erstellen. 2. CO 2 -Fußabdruck im Alltag verkleinern. 3. Handabdruck vergrößern mit Engagement, klimagerechter Kompensation und Geldanlage für den Klimaschutz. „Nicht jede Idee kann und möchte von jeder Person umgesetzt werden – und das ist auch gar nicht nötig“, heißt es in der Projektbeschreibung. Bei KliX³ gehe es darum, kleine und große Schritte herauszufiltern und spielerisch anzugehen.

red