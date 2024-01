Braunschweig. Über mehrere Wochen fallen bis Mitte Februar immer wieder Intercitys und Regionalbahnen aus. Das ist der Grund der Ausfälle.

Vom 15. bis 20. Januar und vom 31. Januar bis 15. Februar müssen sich Zugreisende auf massive Behinderungen im Bahnverkehr einstellen. Auf der Strecke zwischen Braunschweig und Magdeburg finden Oberleitungsarbeiten als Vorbereitung für den weiteren Ausbau des Knoten Magdeburgs sowie zwischen Braunschweig und Helmstedt umfangreiche Gleisarbeiten statt. Für diese Arbeiten sind Fahrplanänderungen erforderlich.

Die meisten IC-Züge von Dresden–Leipzig–Hannover–Köln–Stuttgart fahren nur abschnittsweise zwischen Dresden und Magdeburg mit neuer Zugnummer und Hannover und Stuttgart. Der Halt in Braunschweig entfällt. Die weiteren Züge dieser Linie werden zwischen Magdeburg und Braunschweig mit einer Fahrzeitverlängerung von 15 Minuten umgeleitet.

Kaum IC-Fernverkehrshalte zwischen dem 9. und 11. Februar in Braunschweig

Die Regionalbahn 40 zwischen Braunschweig in Richtung Magdeburg wird zwischen Braunschweig und Schandelah durch Busse ersetzt. Die IC-Züge Richtung Nordsee mit Laufweg Leipzig–Hannover–Bremen–Norddeich Mole werden vom 9. bis 11. Februar zwischen Magdeburg und Hannover mit einer Fahrzeitverlängerung von bis zu 60 Minuten umgeleitet. Die Halte Helmstedt, Braunschweig und Peine entfallen in der Zeit vom 9. bis 11. Februar.

In Braunschweig besteht während der Bauarbeiten nur eine zweistündliche Fernverkehrsanbindung mit der IC-Linie Norddeich Mole über Braunschweig nach Leipzig. Vom 9. bis 11. Februar entfallen bis auf Einzelzüge am Tagesrand sämtliche Fernverkehrshalte in Braunschweig.

Die Fahrplanänderungen sind in die elektronischen Medien eingepflegt. Reisende werden gebeten, sich vorab zu informieren über bahn.de, die DB App Navigator, bauinfos.deutschebahn.com/norden, oder unter (030) 2970.

