2. „One’s sunset is another one’s sunrise“ (Jacqueline Hen), geplant am Botanischen Garten: Diese Sonne geht nicht auf und nicht unter, leuchtet in der Nacht und will verweisen auf die Gleichzeitigkeit von Realitäten. Die Installation erinnert auch daran, dass die Sonne in vielen Kulturen eine wichtige Rolle spielt. Stifter: FIBAV. © Stadt Braunschweig | Stadt BraunschweiG/ Archiv