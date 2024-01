Braunschweig. 2200 Ehrenamtliche werden am 9. Juni benötigt. Neu: Auch 16- und 17-Jährige dürfen wählen und als Wahlhelfer tätig sein.

Unter dem Motto „Wer die Wahl hat, hilft am Wahltag!“ ruft die Stadt Braunschweig im Januar Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich ehrenamtlich als Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zu engagieren. Die nächste Gelegenheit bietet sich am 9. Juni, wenn das Europäische Parlament gewählt wird.

Für die ordnungsgemäße Durchführung einer Wahl ist laut der Stadtverwaltung am Wahlsonntag die Hilfe von rund 2200 ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern erforderlich. Vor allem in den äußeren Stadtteilen benötigt das Wahlamt dringend noch mehr Personen, die sich freiwillig zu einem Einsatz im Wahlvorstand bereit erklären.

Dazu gehören insbesondere die Wahlbezirke im Norden, wie Harxbüttel, Wenden, Schwarzer Berg, Kralenriede und Hondelage und die Wahlbezirke im Westen, wie zum Beispiel die Weststadt, Lehndorf, Watenbüttel und Veltenhof. Aber auch in den Wahlbezirken im Süden, wie zum Beispiel Broitzem, Stiddien, Gartenstadt, Heidberg und Bebelhof wird dringend noch Unterstützung benötigt. „Natürlich sind auch Anmeldungen von Personen aus anderen Stadtteilen willkommen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Stadt Braunschweig bietet vor der Wahl Schulungen für Wahlhelfer an

Besonders ist bei dieser Europawahl, dass das Wahlalter auf 16 Jahre herabgesenkt wurde. Somit haben nun auch die 16- und 17-Jährigen die Möglichkeit, sich für die Wahlhilfe anzumelden.

Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer arbeiten am Wahlsonntag in einem Team (Wahlvorstand), das sich in der Regel aus erfahrenen und unerfahrenen Personen zusammensetzt. „Neue Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind also nicht auf sich allein gestellt“, betont die Stadtverwaltung. Außerdem biete die Stadt vor der Wahl verschiedene Schulungsmöglichkeiten zur Vorbereitung an. Sollte eine Frage nicht vor Ort geklärt werden können, sei das Wahlamt am Wahlsonntag jederzeit erreichbar. „Auch Fragen bei der Vorbereitung werden jederzeit vom Team des Wahlamtes beantwortet.“

Wahlhelfer erhalten 40 Euro Aufwandsentschädigung

Der Einsatz der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer erfolgt am Wahlsonntag in den wohnortnahen Wahllokalen im Stadtgebiet sowie in der zentralen Briefwahlauszählung in der Heinrich-Büssing-Schule, Salzdahlumer Staße.

Die Mitglieder in den Wahlvorständen erhalten für ihre Tätigkeit am Wahlsonntag eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 40 Euro.

Wer neu dabei sein möchte, kann sich im Internet unter www.braunschweig.de/wahlhilfe anmelden. Bei Fragen hilft das Wahlamt unter (0531) 470-4114 oder über die Mailadresse wahlhilfe@braunschweig.de weiter.

Bereits gelistete Wahlhelferinnen und Wahlhelfer können sich ab Februar ganz einfach über die Online-Rückmeldung, per Mail oder telefonisch im Wahlamt melden.

red