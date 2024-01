Braunschweig. Harzwasser ist beliebt. Doch die Region kennt viele Varianten. Welches Wasser besser ist, hängt von der Perspektive ab. Ein Überblick.

Das Thema Trinkwasser aus dem heimischen Hahn ist hochemotional besetzt, wie die Debatte um den Wassermix in Braunschweig zeigt. Ab Februar soll dem beliebten weichen Harzwasser rund ein Drittel Grundwasser beigemischt werden. „Das Thema ist wirklich ein Schmerzpunkt“, schreibt etwa ein Braunschweiger, der namentlich nicht genannt werden möchte, unserer Redaktion. Mit dem Beimischen und der einhergehenden leichten Erhöhung der Wasserhärte verliere die Löwenstadt „einen so wichtigen Auszeichnungspunkt für sehr gute Lebensqualität“. Der TU-Wasserexperte Professor Matthias Schöniger erkannte in solchen Sorgen jüngst „Anzeichen für ein Jammern auf extrem hohem Niveau“.