Braunschweig. Teilweise bis in den frühen Morgen hinein waren einige Bürger ohne Strom. Das ist der Grund des mehrstündigen Stromausfalls.

Mehrstündiger Stromausfall in Braunschweig: Gegen 20 Uhr ist es am Donnerstagabend in Bienrode-Waggum zu einer Kabelstörung gekommen. Ursache war laut BS Energy nach derzeitigem Stand ein Kurzschluss an einer Kabelmuffe durch Feuchtigkeitseintritt infolge des hohen Grundwasserstands. Dadurch wurden im Stromnetz Folgefehler ausgelöst, die zu einem Ausfall der Stromversorgung in Teilen des nordwestlichen Stadtgebiets führten.

Insgesamt waren rund 13.000 Kunden betroffen. Mitarbeiter von BS Netz sorgten dafür, dass erste Bereiche bereits seit 21.30 Uhr wieder versorgt werden. Seit 4.30 Uhr sind alle Kunden wieder mit Strom versorgt.

red