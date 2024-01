Braunschweig. Vermutlich Hunderte Fahrgäste sind am Freitagmorgen von dem Malheur am Hagenmarkt betroffen. Es kam zu Folgestaus.

Wegen eines technischen Defekts einer Tram ist es in Braunschweig am Freitagvormittag im Berufsverkehr zu Verzögerungen gekommen. Wie die BSVG auf Nachfrage mitteilte, konnte die Straßenbahn der Linie 1, die gegen 8 Uhr am Hagenmarkt stand und Richtung Hauptbahnhof fahren sollte, nicht mehr weiterfahren. Sie musste abgeschleppt werden. Es kam zu Folgestaus. Etwa fünf weitere Bahnen waren von dem Defekt betroffen. Zu Zahlen der involvierten Fahrgäste konnte die BSVG keine Angaben machen. Nur so viel: Die Bahnen seien zu einem solchen Zeitpunkt normalerweise „sehr voll“. Es ist also möglich, dass Hunderte Fahrgäste betroffen waren.

Die Verzögerungen brauchten etwa eine halbe Stunde. Seit 8.30 Uhr herrscht wieder freie Fahrt.

Oberleitungsschaden sorgt weiter für Umleitungen

Unterdessen teilt die BSVG mit, dass der Schienenersatzverkehr der Linien 3 und 5 ab Rathaus in die Weststadt wegen des Abbaus des Mobildeichs am Samstag wieder enden wird.

Bestehen bleibt die Umleitung der Linie 5, die aufgrund eines schwerwiegenden Oberleitungsschadens im Bereich St. Leonhard/Stadthalle nach einem Fremdverkehrsunfall bis auf Weiteres über den John-F.-Kennedy-Platz zum Hauptbahnhof umgeleitet wird. Außerdem könne die Linie 5 die Haltestelle Schloss in Fahrtrichtung Broitzem bis auf Weiteres nicht bedienen. Durch die Umleitung ändern sich die Ankunfts- beziehungsweise Abfahrtszeiten zwischen Hauptbahnhof und Schloss um wenige Minuten. Die Buslinie 434 bedient ab sofort wieder die Haltestelle „Krugplatz“ in Thune.

red