Braunschweig. Am Sonntag hat ein Mann einen 25-Jährigen bei Gartenarbeiten durch einen Schuss verletzt. Gegen den mutmaßlichen Täter wird ermittelt.

Ein Mann hat am Sonntag einen 25-jährigen Braunschweiger bei Gartenarbeiten durch einen Schuss verletzt. Laut Pressemitteilung der Polizei schilderte der 25-Jährige gegenüber den Beamten, dass er sich in den Mittagsstunden bei Arbeiten im Garten aufgehalten habe. Plötzlich habe er ein Schussgeräusch wahrgenommen und nahezu zeitgleich Schmerzen an seinem Ohr verspürt. Infolge habe er zudem ein permanentes Piepen im Ohr.

Braunschweig: Zeugen berichten, dass ein Nachbar von einem Balkon geschossen hat

Weitere Zeugen äußerten anschließend, dass ein Nachbar den Schuss von dessen Balkon mit einer unbekannten Waffe abgegeben habe. Der Nachbar sei dem 25-Jährigen bekannt. Aufgrund zurückliegender Vorfälle und Äußerungen des Nachbarn bestand zudem der dringende Verdacht, dass dieser mehrere Waffen und eventuell Betäubungsmittel in seiner Wohnung lagere.

Nach Rücksprache mit dem Eildienst der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde durch eine Richterin des Amtsgerichts eine unverzügliche Durchsuchung der Wohnung angeordnet. Nach dem schlagartigen Eindringen mehrerer Polizeibeamten in die Wohnung konnte der Inhaber in den Räumlichkeiten angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Gefährliche Körperverletzung: Gegen den 35-Jährigen wurden mehrere Verfahren eingeleitet

Die Durchsuchung der Wohnung führte zum Auffinden mehrerer Waffen, unter anderem eines Luftgewehrs und einer Schreckschusspistole mit dazugehöriger Munition. Außerdem wurden weitere gefährliche Gegenstände sowie verbotene pyrotechnische Knallkörper und erlaubnispflichtige Arzneimittel aufgefunden. Einen Waffenschein oder andere Erlaubnisnachweise besitzt der Wohnungsinhaber nicht, so die Polizei.

Alle Waffen, verbotene Gegenstände und erlaubnispflichtige Substanzen wurden sichergestellt. Gegen den 35-Jährigen wurden mehrere Verfahren, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz, eingeleitet.

red