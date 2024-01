Braunschweig. Die Braunschweiger Afet und Sebstian kombinieren in ihrem Bungalow Scandi-, Boho- und Bauhaus-Design zu einer bunten Wohlfühloase.

Weißes Sichtmauerwerk außen und innen, Waschbeton, bodentiefe Fenster zum Garten und ein offener Grundriss. Afet und Sebastian leben gemeinsam mit ihrem Sohn in einem Schmied-Bungalow in Braunschweig – ein lang gehegter Traum, den die beiden Architektur-Bewunderer sich 2018 erfüllen konnten. Damals entstand auch der Instagram-Kanal @bauhaus_traum, auf dem Afet die Arbeiten im und am Haus begleitet. Fünf Jahre später ist ihr Zuhause ein Mix aus schlichter Bauhaus-Eleganz gefüllt mit Scandi, Boho und orientalischen Highlights – oder wie ChatGPT vorschlägt: einem Design-Mix à la Scandiental Boho.