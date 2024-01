Braunschweig. Am 14. September geht das kostenlose Festival auf dem Gelände der Braunschweigischen Landessparkasse in die dritte Runde. Das ist bisher bekannt.

Zum Anfang des Jahres überschlagen sich die guten Nachrichten für alle Festival-Liebhaber aus der Region Braunschweig-Wolfsburg! Zunächst wurde angekündigt, dass das Lost-Place-Festival in diesem Jahr zum ersten Mal im Braunschweiger Raffteichbad stattfindet. Mit DJ Tujamo steht einer der 30 Künstler bereits fest. Und nun der nächste Festival-Hammer: Das Okerinsel Festival wird 2024 fortgesetzt und findet somit zum dritten Mal in Folge auf dem Gelände der Braunschweigischen Landessparkasse am Friedrich-Wilhelm-Platz statt.

Am Samstag, 14. September, geht das Okerinsel-Festival, das von der Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK) veranstaltet wird, in die dritte Runde. Bereits 2023 und 2022 lockte die Großveranstaltung jeweils mehr als 10.000 Besuchende an, wie aus einer Pressemitteilung der Veranstalterin hervorgeht. Los geht es voraussichtlich ab 15 Uhr, der Eintritt ist wie die Jahre zuvor kostenlos. „Das ist uns wichtig“, bekräftigt Lars Dannheim, Vorstandsmitglied der BLSK, „mit dem Okerinsel-Festival wollen wir den Menschen aus dem Braunschweiger Land möglichst niedrigschwellig ein kulturelles Angebot unterbreiten“.

Okerinsel-Festival 2024 in Braunschweig: Am Line-up wird gearbeitet

Auch in diesem Jahr will die Großveranstaltung konzeptionell wieder ein vielfältiges Programm am Nachmittag und Abend – bis in die Nacht – bieten. Fenja Nietsch, Projektleiterin von eventives, skizziert: „Tagsüber können sich Familien bei unterschiedlichsten Aktionen für die Kleinsten austoben, es gibt ein Bühnenprogramm speziell für kleine Gäste, auch gibt es wieder eine große kulinarische Meile, auf der unterschiedlichste Gastronom:innen aus Kultviertel und darüber hinaus ihre vielfältigen Getränke und Speisen anbieten.“

Am Abend wird das Gelände der Braunschweigischen Landessparkasse dann wieder zu einer Open-Air-Tanzfläche. Angesagte DJs aus der Region sowie national bis international bekannte Acts sollen es krachen lassen. An dem Line-up werde bereits gearbeitet, Details zum Programm gebe es zu gegebener Zeit auf der Webseite des Festivals und bei Instagram.